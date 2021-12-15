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Не все купиш за гроші: найбагатшого футболіста світу вигнали з клубу

Олександр Трикіша
15 грудня, 17:53
Спроби Фаїка Болкіаха побудувати успішну кар'єру у футболі не мали успіху. Після невдалого періоду в Англії футболіст виявився непотрібним навіть аутсайдеру в Португалії

Фаїк Болкіах знайомий з королевою Єлизаветою / Фото: Instagram

Португальський клуб Марітіму, який займає 15-те місце у чемпіонаті Португалії, розірвав контракт із футболістом.

Історія Фаїка особлива, тому що він – племінник султана Брунея Хассанала Болкіаха, статки якого оцінюються в колосальні 20 мільярдів доларів. Хлопець є одним із спадкоємців статків султана.

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Фаїк став відомий після того, як вступив до академії Саутгемптона і пограв у Арсеналі та Челсі, а потім підписав контракт із Лестером. Тоді ж до нього приклеївся статус найбагатшого футболіста у світі.

Але заграти в Англії йому так і не вдалося. Минулого літа він перебрався до Португалії, уклавши контракт з Марітіму, але навіть жодного разу не зіграв за першу команду, пише dailymail.co.uk.

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23-річний футболіст поки не прокоментував свого відходу з команди і поки що незрозуміло, чи продовжуватиме він професійну кар'єру.

Цікаво, що, попри статус члена королівської родини Брунея, Фаїк поводився скромно в командах.

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Один із колишніх його одноклубників розповідав, що у команді навіть не знали, що хлопець є спадкоємцем султана.

Проте з самого дитинства Фаїка оточувала розкіш. Його батько володів божевільним парком із 2300 автомобілів, а із сьомим днем народження хлопця вітав особисто Майкл Джексон. Тоді зірці поп-музики відвалили близько 12 мільйонів доларів.

А минулого року Болкіах похвалився у себе в Instagram спільним фото з королевою Єлизаветою. І потрібен йому той футбол?