Не все купишь за деньги: самого богатого футболиста мира выгнали из клуба

Фаик Болкиах знаком с королевой Елизаветой / Фото: Instagram

Португальский клуб Маритиму, занимающий 15-е место в чемпионате Португалии, разорвал контракт с футболистом.

История Фаика особенна, потому что он – племянник султана Брунея Хассанала Болкиаха, состояние которого оценивается в колоссальные 20 миллиардов долларов. Парень является одним из наследников состояния султана.

Реклама

Фаик стал известен после того, как поступил в академию Саутгемптона и поиграл в Арсенале и Челси, а затем подписал контракт с Лестером. Тогда же к нему приклеился статус самого богатого футболиста в мире

Но заиграть в Англии ему так и не удалось. Прошлым летом он перебрался в Португалию, заключив контракт с Маритиму, но даже ни разу не сыграл за первую команду, пишет dailymail.co.uk.

Реклама

23-летний футболист пока не прокомментировал свой уход из команды и пока непонятно, будет ли он продолжать профессиональную карьеру.

Интересно, что, несмотря на статус члена королевской семьи Брунея, Фаик вел себя скромно в командах.

Реклама

Один из бывших его одноклубников рассказывал, что в команде даже не знали, что парень является наследником султана.

Тем не менее, с самого детства Фаика окружала роскошь. Его отец владел сумасшедшим парком из 2300 автомобилей, а с седьмым днем рождения парня поздравлял лично Майкл Джексон. Тогда звезде поп-музыки отвалили около 12 миллионов долларов.

А в прошлом году Болкиах похвастался у себя в Instagram совместным фото с королевой Елизаветой. И нужен ему тот футбол?