Не стало легенди українського спорту

Віктор Путятін / Фото: Facebook
Віктор Путятін був дворазовим срібним призером Олімпійських ігор.
У Мехіко-1968 та Мюнхені-1972 він посідав другий рядок у командній рапірі.
Крім того, український фехтувальник п'ять разів був чемпіоном світу.
Про смерть 80-річного Путятіна повідомила в Facebook Соціальна комісія Асоціації ветеранів України.
В одному з останніх інтерв'ю Путятін розповідав, що після завершення кар'єри спортсмена працював тренером.
"Працював за контрактом у різних країнах, включаючи Італію, – говорив фехтувальник. – Навантаження були великі, і у мене виникла проблема з лівою ногою – не міг ні ходити, ні сідати. Зробили знімки, а у мене суглоб повністю розвалився. В Італії мені зробили операцію. Поставили суглоб. Я продовжував працювати там, приїхав до України, тут працював. Виникла проблема з другою ногою, ходити не можна було".
Другу операцію із заміни кульшового суглоба Путятіну зробили вже у Чернівцях, і він казав, що все відбулося успішно.
Нагадаємо, наприкінці жовтня не стало відомого футболіста та тренера Сергія Морозова. Він помер від наслідків коронавірусу.