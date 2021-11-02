Не стало легенди українського спорту

Віктор Путятін / Фото: Facebook

Віктор Путятін був дворазовим срібним призером Олімпійських ігор.

У Мехіко-1968 та Мюнхені-1972 він посідав другий рядок у командній рапірі.

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Крім того, український фехтувальник п'ять разів був чемпіоном світу.

Про смерть 80-річного Путятіна повідомила в Facebook Соціальна комісія Асоціації ветеранів України.

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В одному з останніх інтерв'ю Путятін розповідав, що після завершення кар'єри спортсмена працював тренером.

"Працював за контрактом у різних країнах, включаючи Італію, – говорив фехтувальник. – Навантаження були великі, і у мене виникла проблема з лівою ногою – не міг ні ходити, ні сідати. Зробили знімки, а у мене суглоб повністю розвалився. В Італії мені зробили операцію. Поставили суглоб. Я продовжував працювати там, приїхав до України, тут працював. Виникла проблема з другою ногою, ходити не можна було".

Другу операцію із заміни кульшового суглоба Путятіну зробили вже у Чернівцях, і він казав, що все відбулося успішно.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня не стало відомого футболіста та тренера Сергія Морозова. Він помер від наслідків коронавірусу.