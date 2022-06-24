Не збирається пропускати ЛЧ. Чемпіон Німеччини підпише зіркового португальця

Кріштіану Роналду замінить Роберта Левандовського в Баварії / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулий сезон Манчестер Юнайтед не може занести собі в актив. "Червоні дияволи" фінішували на шостому місці в АПЛ і восени виступатимуть у другому за значимістю єврокубку – Лізі Європи.

Такі перспективи не влаштовують титулованого португальця Кріштіану Роналду. 37-річний футболіст не збирається пропускати сезон у Лізі чемпіонів.

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Як повідомляє AS, інтерес до Роналду виявляє мюнхенська Баварія. Чемпіон Німеччини збирається замінити Роберта Левандовського, який бажає залишити клуб, на зіркового португальця.

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У складі Баварії Роналду гарантовано боротиметься за чемпіонство Бундесліги і за перемогу у ЛЧ. Проте баварці не єдині, хто цікавиться триразовим володарем "Золотого м'яча".

Туринський Ювентус також розглядає можливість повернення нев'янучого бомбардира.

Кріштіану Роналду – №1

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Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розкритикував футболістів Манчестер Юнайтед за провальний сезон. Дісталося від Циганського короля і Кріштіану Роналду.