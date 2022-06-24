Не собирается пропускать ЛЧ. Чемпион Германии подпишет звездного португальца

Криштиану Роналду заменит Роберта Левандовски в Баварии / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошедший сезон Манчестер Юнайтед не может занести себе в актив. "Красные дьяволы" финишировали на шестом месте в АПЛ и осенью будут выступать во втором по значимости еврокубке – Лиге Европы.

Такие перспективы не устраивают титулованного португальца Криштиану Роналду. 37-летний футболист не собирается пропускать сезон в Лиге чемпионов.

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Как сообщает AS, интерес к Роналду проявляет мюнхенская Бавария. Чемпион Германии собирается заменить Роберта Левандовски, желающего покинуть клуб, на звездного португальца.

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В составе Баварии Роналду гарантированно будет бороться за чемпионство Бундеслиги и за победу в ЛЧ. Однако баварцы не единственные, кто интересуется трехкратным обладателем "Золотого мяча".

Туринский Ювентус также рассматривает возможность возвращения нестареющего бомбардира.

Криштиану Роналду – №1 / Фото: REUTERS

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Ранее мы сообщали, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал футболистов Манчестер Юнайтед за провальный сезон. Досталось от Цыганского короля и Криштиану Роналду.