Не розумію, чому Динамо має проходити Фенербахче. Ребров опустив на землю киян

Динамо не грало офіційних матчів з грудня минулого року / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий у минулому нападник та тренер київського Динамо Сергій Ребров поділився думками про майбутній старт команди у Лізі чемпіонів. 20 липня Динамо зіграє у кваліфікації проти Фенербахче.

"Я стежу за Фенербахче. Не так часто, не так багато, але достатньо часу. Дивився останню гру проти Бешикташа. Вони зіграли внічию (1:1) удома. Не знаю, чому наші фахівці в захваті говорили, що ми маємо проходити Фенербахче.

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Це дуже сильна команда. Вони мають португальський стиль гри. Вони добре контролюють м'яч, дуже інтенсивно грають. Фенербахче завжди може придбати добрих якісних гравців під тренера. Динамо, звісно, має шанси. Але зараз, за умов війни, важко назвати киян фаворитами у якомусь протистоянні Ліги чемпіонів", – сказав Ребров в ефірі програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Раніше ми писали, що окупанти спалили музей Сергія Реброва у Донецькій області.