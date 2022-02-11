Найсміливіший! Українець показав антивоєнний плакат на Олімпіаді (фото)

Ні війні - заклик Гераскевича / Фото: Суспільне

Українець Владислав Гераскевич продемонстрував плакат у вигляді синьо-жовтого прапора зі словами "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні") на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Скелетоніст зробив це у п'ятницю, 11 лютого, після третьої кваліфікаційної спроби, за підсумками якої вийшов до фіналу.

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Це сміливий вчинок. Владислав не побоявся можливих санкцій МОК – політичні жести заборонені Олімпійською хартією.

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Раніше ми розповідали про спуск Гераскевича на трасі в Пекіні зі швидкістю 127 км/год головою вниз – що тут сказати, Владислав найсміливіший учасник України на Олімпіаді-2022.

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters