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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Самый смелый! Украинец показал антивоенный плакат на Олимпиаде (фото)

Олег Люлька
11 февраля, 15:46
Владислав Гераскевич обратился к миру с призывом: "Нет войне в Украине!"

Нет войне! - призыв Гераскевича / Фото: Суспільне

Украинец Владислав Гераскевич продемонстрировал плакат в виде сине-желтого флага со словами "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине") на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Скелетонист сделал это в пятницу, 11 февраля, после третьей квалификационной попытки, по итогам которой вышел в финал.

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Это смелый поступок. Владислав не побоялся возможных санкций МОК – политические жесты запрещены Олимпийской хартией.

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Ранее мы рассказывали о спуске Гераскевича на трассе в Пекине со скоростью 127 км/час головой вниз – что тут говорить, Владислав самый смелый участник Украины на Олимпиаде-2022.

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters

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