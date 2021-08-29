Не пережив 0:7 від Динамо. Тренер Колоса подав у відставку

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Вчора київське Динамо познущалося над Колосом, забивши ковалівському клубу сім голів. Шість – у першому таймі. Сьогодні головний тренер Колоса Руслан Костишин подав у відставку.

Президент Андрій Засуха погодився і цим рішенням і запропонував Костишину залишитися в структурі клубу. Костишин прийняв пропозицію президента і залишається працювати в команді з Ковалівки.

Виконувачем обов'язків головного тренера Колоса поки що буде Сергій Кузнєцов, який працював помічником Костишина в його тренерському штабі.

Руслан Костишин працював у Колосі з 2014 року. Вивів команду з Другої ліги в УПЛ. Два сезони поспіль Колос виступав в єврокубках – у Лізі Європи-2020/21 і Лізі конференцій-2021/22.

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Нині в чемпіонаті України Колос посідає 11-те місце – 5 очок у 5 матчах.

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