Приберіть дітей від екранів: відео розгромної перемоги Динамо над Колосом

Київське Динамо знищило Колос з Ковалівки в шостому турі чемпіонату України. Підопічні Мірчі Луческу забили супернику сім м'ячів!
Динамо розгромило Колос 7:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Букмекери не сумнівалися в перемозі киян, проте мало хто розраховував, що рахунок буде настільки великими. Ми вели онлайн матчу Динамо – Колос.
Початок розгрому вже на 5-й хвилині поклав Карлос Де Піна, який скористався грубою помилкою гравця Колоса.
Швидкий гол надломив гостей, що вилилося ще в п'ять м'ячів до перерви. При цьому кияни забивали м'ячі на будь-який смак.
Після перерви Динамо трохи заспокоїлося і стало грати в своє задоволення, через що втратило ще кілька моментів для взяття воріт.
Проте ще раз м'яч все-таки побував у воротах Колоса – остаточну крапку в матчі встановив Віктор Циганков.
Динамо – Колос – 7:0
Голи: де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кендзьора (25), Буяльський (34), Циганков (67, 45)
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