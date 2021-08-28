Приберіть дітей від екранів: відео розгромної перемоги Динамо над Колосом

Київське Динамо знищило Колос з Ковалівки в шостому турі чемпіонату України. Підопічні Мірчі Луческу забили супернику сім м'ячів!

Динамо розгромило Колос 7:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Букмекери не сумнівалися в перемозі киян, проте мало хто розраховував, що рахунок буде настільки великими. Ми вели онлайн матчу Динамо – Колос.

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Початок розгрому вже на 5-й хвилині поклав Карлос Де Піна, який скористався грубою помилкою гравця Колоса.

Швидкий гол надломив гостей, що вилилося ще в п'ять м'ячів до перерви. При цьому кияни забивали м'ячі на будь-який смак.

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Після перерви Динамо трохи заспокоїлося і стало грати в своє задоволення, через що втратило ще кілька моментів для взяття воріт.

Проте ще раз м'яч все-таки побував у воротах Колоса – остаточну крапку в матчі встановив Віктор Циганков.

Динамо – Колос – 7:0

Голи: де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кендзьора (25), Буяльський (34), Циганков (67, 45)