"Не очікував, що буде так важко". Шева пояснив невдалий дебют у Серії А

Шева - в зоні вильоту / Фото: Twitter

Важкий календар та кадрові проблеми значно ускладнили завдання порятунку "грифонів" від вильоту, яке поставлено перед тренерським штабом Андрія Шевченка. З такою кількістю проблем український фахівець ще не стикався у своїй тренерській кар'єрі.

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"До того, як приїхати сюди, я знав з огляду на календар про труднощі, з якими зіткнуся. Але я не очікував, що буде так багато травм. Ювентус – це відмінна команда, команда чемпіонів, багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол.

Алегрі – чудовий тренер, цифри це доводять. Він мотиватор, який знає, як добре керувати командою. Він витягує максимум з того складу, що має і він це багато разів доводив", – сказав Шевченко в інтерв'ю Tutmercatoweb.

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Зазначимо, що після 15 зіграних матчів Дженоа міцно засіла в зоні вильоту. Команда знаходиться на 18-му місці, маючи в активі 10 очок.

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Дженоа під керівництвом Шевченка зіграла три поєдинки, але заробила один бал лише у матчі з Удінезе (0:0). Поєдинки проти Роми та Мілана команда Шеви програла із загальним рахунком 0:5.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

У матчі проти "старої синьйори" генуезцям мало що світить. Як спрогнозував В'ячеслав Грозний, Дженоа зможе виграти через тур у дербі проти Сампдорії.