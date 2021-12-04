4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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"Не очікував, що буде так важко". Шева пояснив невдалий дебют у Серії А

Сергій Шаховець
4 грудня, 20:04
Найближчої неділі у матчі 16-го туру Серії А команду Андрія Шевченка Дженоа протестує туринський Ювентус

Шева - в зоні вильоту / Фото: Twitter

Важкий календар та кадрові проблеми значно ускладнили завдання порятунку "грифонів" від вильоту, яке поставлено перед тренерським штабом Андрія Шевченка. З такою кількістю проблем український фахівець ще не стикався у своїй тренерській кар'єрі.

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"До того, як приїхати сюди, я знав з огляду на календар про труднощі, з якими зіткнуся. Але я не очікував, що буде так багато травм.

Ювентус – це відмінна команда, команда чемпіонів, багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол.

Алегрі – чудовий тренер, цифри це доводять. Він мотиватор, який знає, як добре керувати командою. Він витягує максимум з того складу, що має і він це багато разів доводив", – сказав Шевченко в інтерв'ю Tutmercatoweb.

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Зазначимо, що після 15 зіграних матчів Дженоа міцно засіла в зоні вильоту. Команда знаходиться на 18-му місці, маючи в активі 10 очок.

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Дженоа під керівництвом Шевченка зіграла три поєдинки, але заробила один бал лише у матчі з Удінезе (0:0). Поєдинки проти Роми та Мілана команда Шеви програла із загальним рахунком 0:5.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

У матчі проти "старої синьйори" генуезцям мало що світить. Як спрогнозував В'ячеслав Грозний, Дженоа зможе виграти через тур у дербі проти Сампдорії.

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