Марина Бех добряче поскакала! Що скаже на це чоловік?

Марина Бех-Романчук відпочиває після Токіо / Фото: Instagram

Спортсменка нещодавно повернулась із тренувальних зборів у Іспанії і одразу приступила до нових. Дівчина поділилась у своєму Instagram доволі кумедною вправою.

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"Коли тестуєш нові вправи і маєш крутого оператора", – підписала світлину атлетка.

Легкоатлетка поскаржилась, що не розуміє доцільність цієї вправи і які групи м'язів вона укріплює.

"Не подобається... Я не розумію, що працює, якщо чесно", – зізналась Марина.

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Одразу по закінченні свого тренування спортсменка відправилась на заняття у басейн до чоловіка, який є срібним призером з плавання Ігор-2020.

"Сьогодні я на тренуванні у свого коханого. Допомагаю йому", – написала Марина.

Варто зазначити, що легкоатлетка – у чудовій формі. Спортсменка харчується смачно і при цьому має бездоганний вигляд.

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До прикладу, такий на вигляд сніданок Марини:

А на вечерю Бех навіть дозволяє собі піцу.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук нещодавно зробила татуювання на пікантному місці.

На Олімпіаді Токіо Марина зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.