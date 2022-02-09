Не можу мовчати! Легенда з України висловилася про допінг-скандал Росії

Волосожар захищає команду РОК / Фото: Getty Images, Чемпионат

Уродженка Дніпра вихованка українського фігурного катання Тетяна Волосожар, яка виграла два золота Олімпіади-2014 у складі збірної Росії, заступилася за фігуристів РОК після допінг-скандалу, що спалахнув у Пекіні-2022.

Сьогодні стало відомо, що за позитивну допінг-пробу, здану одним із російських фігуристів до Ігор, вони можуть бути позбавлені золота Пекіна у командному турнірі.

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"Новини почитала. Випила валер'янки, сіла писати пост. Не знаю, що сказати – але й мовчати, вдаючи, що нічого не відбувається, було б дивно. Я знаю не більше, ніж пишуть у ЗМІ. Але повірити в те, що написано, д-у-у-уже складно", – написала у себе в Instagram 35-річна Волосожар.

Тетяна Волосожар / Фото: Instagram

"Щоб потрапити на Олімпіаду, фігуристи кладуть на лід все своє життя: нерви, сили, здоров'я. Я навіть на секунду не можу повірити в те, що хтось свідомо ризикнув усією кар'єрою, надто знаючи, під якою лупою дивляться на наших спортсменів. Не можу і не хочу".

"Що це? Помилка? Провокація? Дика випадковість? Не знаю. І зараз, як я розумію, ніхто не знає. Нам залишається лише чекати офіційних заяв та підтримувати спорстменів. На них звалився дикий тиск, а їм ще виходити в особистих змаганнях. Каміло, Марку, Настю, Сашо, Віко, Микито – гігантські промені підтримки вам! Тримайтеся! Вже весь світ побачив, на що ви здатні, і нехай милується вами далі".

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Волосожар має рацію – раніше вже весь світ побачив, на що здатні росіяни. Вигравши медальний залік домашніх Ігор-2014, вони потім були позбавлені безлічі нагород за махінації з допінгом.

З цієї причини росіяни і на Олімпіаді-2022 у Пекіні виступають без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).