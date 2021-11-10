Не Левандовський! Шевченко спрогнозував володаря "Золотого м'яча"

Жоржиньо або Мессі. Так вважає Шевченко

Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко розповів про свою роботу в італійському клубі.

Крім того, фахівець спрогнозував, хто цього року отримає "Золотий м'яч", як найкращий гравець у Європі.

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"Я думаю, "Золотий м'яч" виграє Жоржиньо чи Мессі", – цитує Шевченка Tuttomercatoweb.

29-річний Жоржиньо грає за Челсі. З клубом цього року він виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Зі збірною Італії став переможцем Євро-2020.

34-річний Мессі влітку перейшов із Барселони до ПСЖ. Поки що у новому клубі справи у форварда йдуть не найкращим чином. Цього року Ліонель зі збірною Аргентини виграв Кубок Америки.

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Хоча багато експертів вважають, що "Золотий м'яч" має виграти 33-річний лідер Баварії Роберт Левандовський. Який проводить два космічні сезони в німецькому клубі.

Цьогорічну церемонію вручення "Золотого м'яча" заплановано на 29 листопада в Парижі.