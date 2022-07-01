Бракує гарматного м'яса? У Росії відвезли до військкомату воротаря збірної

Івана Федотова затримали співробітники російського військкомату / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує пробивати дно. Черговий зашквар стався в Санкт-Петербурзі, де співробітники військкомату влаштували справжнє "полювання" на воротаря збірної Росії з хокею Івана Федотова. До речі, через війну в Україні росіянам заборонили вивозити Кубок Стенлі до РФ.

На думку військової прокуратури, хокеїст ухиляється від служби в армії. Про це повідомляє російське видання Спорт-Експрес.

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Поліцейські оперативного розшуку влаштували полювання на хокеїста у місцях найімовірнішої його появи. У результаті "ухильника" затримали біля виходу з льодової арени та відвезли до військкомату.

Федотову загрожує до двох років позбавлення волі, якщо суд ухвалить рішення на користь військової прокуратури. Чим же став неугодним перший номер хокейної збірної Росії?

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Вся річ у тому, що екс-воротар московського ЦСКА у травні підписав контракт із клубом НХЛ Філадельфія Флайєрз. А оскільки Федотов формально вважається військовослужбовцем, слідчі вирішили, що спортсмен вирішив втекти з країни.

Швидше за все, співробітники прокуратури проведуть показову прочуханку, щоб іншим спортсменам не спало на думку втекти з країни-ізгоя.

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Додамо, що Іванові Федотову 25 років. У 2021 році він перейшов із челябінського Трактора до ЦСКА, де виграв боротьбу за місце основного воротаря. Потім став номером один у збірній Росії. Після срібних медалей у Пхенчхані Федотов із армійцями виграв Кубок Гагаріна, а після закінчення контракту перейшов до Філадельфії.

Раніше ми повідомляли, що канадець українського походження Кейл Макар став найціннішим гравцем Кубка Стенлі-2022.