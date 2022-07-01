Не хватает пушечного мяса? В России отвезли в военкомат вратаря сборной

Иван Федотов задержан сотрудниками российского военкомата / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает пробивать дно. Очередной зашквар произошел в Санкт-Петербурге, где сотрудники военкомата устроили настоящую "охоту" на вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Кстати, из-за войны в Украине россиянам запретили вывозить Кубок Стэнли в РФ.

По мнению военной прокуратуры, хоккеист уклоняется от службы в армии. Об этом сообщает российское издание Спорт-Экспресс.

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Полицейские оперативного розыска устроили охоту на хоккеиста в местах наиболее вероятного его появления. В итоге "уклониста" задержали у выхода из ледовой арены и отвезли в военкомат.

Федотову грозит до двух лет лишения свободы, если суд примет решение в пользу военной прокуратуры. Чем же стал неугоден первый номер хоккейной сборной России?

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Все дело в том, что экс-вратарь московского ЦСКА в мае подписал контракт с клубом НХЛ Филадельфия Флайерз. А поскольку Федотов формально считается военнослужащим, следователи посчитали, что спортсмен решил сбежать из страны.

Скорее всего сотрудники прокуратуры проведут показательную порку, чтобы другим спортсменам не взбрело в голову бежать из страны-изгоя.

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Добавим, что Ивану Федотову 25 лет. В 2021 году он перешел из челябинского Трактора в ЦСКА, где выиграл борьбу за место основного вратаря. Затем стал номером один в сборной России. После серебряных медалей в Пхенчхане Федотов с армейцами выиграл Кубок Гагарина, а по окончании контракта перешел в Филадельфию.

Ранее мы сообщали, что канадец украинского происхождения Кейл Макар стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2022.