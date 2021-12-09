8 грудня 19:45
Ювентус 1
Мальме 0
8 грудня 19:45
Зеніт 3
Челсі 3
8 грудня 90+4’ Трансляція
Бенфіка 2
Динамо 0
8 грудня 22:00
Баварія 3
Барселона 0
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед 1
Янг Бойз 1
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург 1
Севілья 0
8 грудня 22:00
Вольфсбург 1
Лілль 3
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Зоря --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Бракує одного: визначилися 15 учасників плей-офф Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
9 грудня, 00:39
Сьогодні визначилися 15 із 16 учасників 1/8 фіналу ЛЧ. Останній учасник плей-офф визначитись у четвер 9 грудня

Роман Яремчук вивів Бенфіку до 1/8 Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

У середу, 8 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів. Зокрема, Динамо поступилося Бенфікою 0:2.

Після них визначились 15 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок Аталанта – Вільярреал відбудеться 9 грудня. Матч перенесли через сильний снігопад у Бергамо.

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У плей-офф зіграють:

  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Челсі (Англія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Реал (Іспанія)
  • Інтер (Італія)
  • Ювентус (Італія)
  • Баварія (Німеччина)
  • ПСЖ (Франція)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Спортінг (Португалія)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Лілль (Франція)
  • Зальцбург (Австрія)

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 грудня у Ньоні (Швейцарія).

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На жаль, Шахтар та Динамо не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів.