Бракує одного: визначилися 15 учасників плей-офф Ліги чемпіонів

Роман Яремчук вивів Бенфіку до 1/8 Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

У середу, 8 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів. Зокрема, Динамо поступилося Бенфікою 0:2.

Після них визначились 15 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок Аталанта – Вільярреал відбудеться 9 грудня. Матч перенесли через сильний снігопад у Бергамо.

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У плей-офф зіграють:

Манчестер Сіті (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Челсі (Англія)

Атлетіко (Іспанія)

Реал (Іспанія)

Інтер (Італія)

Ювентус (Італія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Аякс (Нідерланди)

Спортінг (Португалія)

Бенфіка (Португалія)

Лілль (Франція)

Зальцбург (Австрія)

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 грудня у Ньоні (Швейцарія).

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На жаль, Шахтар та Динамо не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів.