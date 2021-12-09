Бракує одного: визначилися 15 учасників плей-офф Ліги чемпіонів

Роман Яремчук вивів Бенфіку до 1/8 Ліги чемпіонів / Фото: Reuters
У середу, 8 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів. Зокрема, Динамо поступилося Бенфікою 0:2.
Після них визначились 15 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок Аталанта – Вільярреал відбудеться 9 грудня. Матч перенесли через сильний снігопад у Бергамо.
У плей-офф зіграють:
- Манчестер Сіті (Англія)
- Ліверпуль (Англія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Челсі (Англія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Реал (Іспанія)
- Інтер (Італія)
- Ювентус (Італія)
- Баварія (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Аякс (Нідерланди)
- Спортінг (Португалія)
- Бенфіка (Португалія)
- Лілль (Франція)
- Зальцбург (Австрія)
Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 грудня у Ньоні (Швейцарія).
На жаль, Шахтар та Динамо не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів.