Не хватает одного: определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

Роман Яремчук вывел Бенфику в 1/8 Лиги чемпионов / Фото: Reuters
В среду, 8 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, Динамо уступило Бенфикой 0:2.
После них определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок Аталанта – Вильярреал состоится 9 декабря. Матч перенесли из-за обильного снегопада в Бергамо.
В плей-офф сыграют:
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Челси (Англия)
- Атлетико (Испания)
- Реал (Испания)
- Интер (Италия)
- Ювентус (Италия)
- Бавария (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Аякс (Нидерланды)
- Спортинг (Португалия)
- Бенфика (Португалия)
- Лилль (Франция)
- Зальцбург (Австрия)
Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).
Увы, Шахтер и Динамо не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.