Не хватает одного: определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

Роман Яремчук вывел Бенфику в 1/8 Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В среду, 8 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, Динамо уступило Бенфикой 0:2.

После них определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок Аталанта – Вильярреал состоится 9 декабря. Матч перенесли из-за обильного снегопада в Бергамо.

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В плей-офф сыграют:

Манчестер Сити (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Челси (Англия)

Атлетико (Испания)

Реал (Испания)

Интер (Италия)

Ювентус (Италия)

Бавария (Германия)

ПСЖ (Франция)

Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия)

Бенфика (Португалия)

Лилль (Франция)

Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

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Увы, Шахтер и Динамо не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.