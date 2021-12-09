8 декабря 19:45
Ювентус 1
Мальме 0
8 декабря 19:45
Зенит 3
Челси 3
8 декабря 90+4’ Трансляция
Бенфика 2
Динамо 0
8 декабря 22:00
Бавария 3
Барселона 0
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед 1
Янг Бойз 1
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург 1
Севилья 0
8 декабря 22:00
Вольфсбург 1
Лилль 3
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Не хватает одного: определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
9 декабря, 00:39
Сегодня определились 15 из 16 участников 1/8 финала ЛЧ. Последний участник плей-офф определиться в четверг 9 декабря

Роман Яремчук вывел Бенфику в 1/8 Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В среду, 8 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, Динамо уступило Бенфикой 0:2.

После них определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок Аталанта – Вильярреал состоится 9 декабря. Матч перенесли из-за обильного снегопада в Бергамо.

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В плей-офф сыграют:

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Атлетико (Испания)
  • Реал (Испания)
  • Интер (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Спортинг (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Лилль (Франция)
  • Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

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Увы, Шахтер и Динамо не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.