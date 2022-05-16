Не гірше за Хливнюка! Український футболіст заспівав легендарний хіт

Артем Фавором (у жовтому) заспівав пісню, якій друге життя дав лідер "Бумбокс" / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю фінішував чемпіонат Угорщини з футболу. В останньому турі Академія Пушкаша поступилася вдома Гонведу – 1:2. Гол у господарів поля забив український півзахисник Артем Фаворов.

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Наш футболіст цього сезону зіграв 30 матчів (з 33 можливих) та забив 6 голів. Академія Пушкаша посіла третє місце у турнірній таблиці та гарантувала собі місце у Лізі конференцій .

Тож у роздягальні Артем був у чудовому настрої та заспівав легендарний український хіт "Ой, у лузі червона калина".

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Друге життя пісня отримала після того, як лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її у центрі Києва.

Раніше ми повідомляли, що заради двох матчів відновлять чемпіонат України з футболу. Львівський Рух дуже хоче пробитися до Ліги чемпіонів та зіграє матчі у Польщі.