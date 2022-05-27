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Не хотів бути м'ясом. Підручний розповів, чому не пішов на фронт

Сергій Шаховець
27 травня, 21:33
Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний вважає, що під час війни кожен має бути корисним у своїй сфері діяльності

Дмитро Підручний продовжує службу у Національній гвардії / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні війни лідер збірної України Дмитро Підручний заявив, що залишається захищати свою країну від російських окупантів. Спортсмен змінив біатлонну гвинтівку на автомат та вступив до Національної гвардії.

Наразі чемпіон світу 2019 року поєднує службу з тренуваннями.

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"Чи хотів потрапити на фронт? Такі думки були в перші дні війни. Але в армії я швидко зрозумів, що майже нічого не вмію. Не хочеться бути м'ясом. Напевно, воювати повинні знаючі люди. Професіонали.

Така ж реакція була у моїх друзів – величезне бажання піти на передову. Але потім починаєш питати, чим реально можна допомогти. Це ж не просто взяв автомат і почав палити на всі боки.

Так що кожен має бути максимально корисний на своїй ділянці. Нехай це й незрівнянно зі службою на фронті, але робота в тилу, волонтерство теж є важливими", – сказав Підручний в інтерв'ю Zerkalo.

Раніше ми повідомляли, що українська біатлоністка набула статусу біженки в Росії. Катерина Бех після початку війни залишила Україну і наразі збирає документи на російське громадянство.

Катерина Бех утекла в Росію / Фото: Колаж: Сьогодні