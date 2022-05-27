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Не хотел быть мясом. Пидручный рассказал, почему не пошел на фронт

Сергей Шаховец
27 мая, 21:33
Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный считает, что во время войны каждый должен быть полезен в своей сфере деятельности

Дмитрий Пидручный продолжает службу в Национальной гвардии / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни войны лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что остается защищать свою страну от российских оккупантов. Спортсмен сменил биатлонную винтовку на автомат и вступил в Национальную гвардию.

Сейчас чемпион мира 2019 года совмещает службу с тренировками.

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"Хотел ли попасть на фронт? Такие мысли были в первые дни войны. Но в армии я быстро понял, что почти ничего не умею. Не хочется быть мясом. Наверное, воевать должны более знающие люди. Профессионалы.

Такая же реакция была у моих друзей – огромное желание пойти на передовую. Но потом начинаешь спрашивать, чем реально можно помочь. Это же не просто взял автомат и начал палить во все стороны.

Так что каждый должен быть максимально полезен на своем участке. Пусть это и несравнимо со службой на фронте, но работа в тылу, волонтерство тоже важны", – сказал Пидручный в интервью Zerkalo.

Ранее мы сообщали, что украинская биатлонистка получила статус беженки в России. Екатерина Бех после начала войны покинула Украину и теперь собирает документы на российское гражданство.

Екатерина Бех сбежала в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня