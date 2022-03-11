"Не хочу говорити про війну, можу лише молитися": український легіонер – про вторгнення Росії

Данило Ігнатенко - гравець Бордо / Фото: офіційний сайт "Бордо"

Війна в Україні триває вже 16 день. В усьому виною – імперські амбіції президента РФ Путіна, чия армія дозволяє собі атакувати українські міста та вбивати мирне населення.

Всіляку підтримку нашій країні надають відомі люди зі світу спорту, у тому числі й наші легіонери, які виступають у Європі. Раніше Олександр Зінченко активно висловлювався у бік росіян.

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Також не мовчав і Руслан Малиновський. Своє ставлення до російської агресії висловив хавбек Шахтаря Данило Ігнатенко, який виступає в оренді в Бордо.

"Відчуваю себе добре. Визнаю, що останні кілька днів перед приїздом моєї родини були не дуже легкими. Я вдячний клубу та президенту Жерару Лопесу, які зробили все для того, щоб моя сім'я приїхала з України. Тепер вони зі мною. Я все ще турбуюся про свого тата та бабусі, які залишилися в Україні, але за новинами не стежу, щоб зосередитись на футболі. Я думав, щоб піти на фронт. Якби я міг допомогти своїй країні, я б зробив це. Не думав, щоб розірвати договір оренди з Бордо. Я просто хочу продовжувати грати. Я не хочу говорити про війну. Єдине, що я можу робити, це молитися за тих, хто лишився в Україні".

Зазначимо, що першу половину сезону хавбек провів у Дніпрі-1, після чого наважився переїхати до Франції. У складі Бордо Ігнатенко вже провів три матчі.