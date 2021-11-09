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"Не хочу бути одним із тих, хто шкодує": Ібрагімович висловився про можливе завершення кар'єри

Павло Василенко
9 листопада, 08:33
Нападник Мілана Златан Ібрагімович продовжує грати та забивати м'ячі. 40-річний форвард відповів на питання про можливе завершення кар'єри

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Форвард Мілана Златан Ібрагімович заявив, що поки що не думає припиняти виступати на високому рівні.

Раніше ми писали, що Шахтар зворушливо провів бразильського бомбардира.

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"Ще не вирішив, коли збираюся закінчувати. Навпаки, хочу продовжувати грати якнайдовше і при цьому не думати про відход. Я не хочу бути одним із тих гравців, які потім шкодують про те, що не продовжили виступати.

Я збираюся працювати й надалі. Гратиму доти, поки мене потребують", — цитує Ібрагімовича Sky Sport Italia.

Напередодні 40-річний Ібрагімович отримав виклик до збірної Швеції на відбіркові матчі ЧС-2022.

Протягом своєї кар'єри Златан встиг пограти за низку топових європейських клубів та виграти 31 трофей. Контракт шведа із Міланом розрахований до літа 2022 року.

Цього сезону Ібрагімович зіграв за Мілан 6 матчів у Серії А та забив 3 м'ячі.