"Не хочу бути одним із тих, хто шкодує": Ібрагімович висловився про можливе завершення кар'єри

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters
Форвард Мілана Златан Ібрагімович заявив, що поки що не думає припиняти виступати на високому рівні.
Раніше ми писали, що Шахтар зворушливо провів бразильського бомбардира.
"Ще не вирішив, коли збираюся закінчувати. Навпаки, хочу продовжувати грати якнайдовше і при цьому не думати про відход. Я не хочу бути одним із тих гравців, які потім шкодують про те, що не продовжили виступати.
Я збираюся працювати й надалі. Гратиму доти, поки мене потребують", — цитує Ібрагімовича Sky Sport Italia.
Напередодні 40-річний Ібрагімович отримав виклик до збірної Швеції на відбіркові матчі ЧС-2022.
Протягом своєї кар'єри Златан встиг пограти за низку топових європейських клубів та виграти 31 трофей. Контракт шведа із Міланом розрахований до літа 2022 року.
Цього сезону Ібрагімович зіграв за Мілан 6 матчів у Серії А та забив 3 м'ячі.