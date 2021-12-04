4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини біатлону

Не наздогнали! Українські біатлоністки знову далеко від п'єдесталу

Любомир Луканюк
4 грудня, 15:02
Юлія Джима у гонці переслідування покращила свій результат на п'ять позицій, але цього не вистачило, щоб поборотися за призові місця

Ройселанд фінішувала першою / Фото: REUTERS

Норвезька біатлоністка Марте Ройселанд здобула перемогу у перегонах на етапі Кубка світу в Естерсунді.

Марте стартувала з відставанням від лідера на 48 секунд. Норвежка припустилася одного промаху і випередила майже на п'ять секунд француженку Анаїс Бескон.

Реклама

У гонці переслідування взяли участь дві українки. Юлія Джима стартувала 19-тою, відставання рівно на хвилину. А Валя Семеренко вийшла на старт під 60-м номером, мінус 2 хвилини та 5 секунд.

На жаль, наздогнати лідерів наші біатлоністки не змогли, хоч трохи покращили свої позиції.

Результати перегонів:
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 32.20,6 (0+0+1+0)
2. Анаїс Бескон (Франція) – +4,8 (0+0+0+0)
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – +7,0 (0+0+1+0)
...
14. Юлія Джима (Україна) – +1.32,9 (1+1+0+0)
54. Валя Семеренко (Україна) – +5.42,0 (0+2+1+1)

Реклама

Дивіться розклад перегонів другого етапу Кубка світу.