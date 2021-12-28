27 грудня 22:00
Ньюкасл 1
Манчестер Юнайтед 1
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Не завдяки, а всупереч. Шевченко не хотів випускати героя Євро-2020

Сергій Шаховець
28 грудня, 19:52
Прізвище форварда Дніпра-1 Артема Довбика стало широко відомим усій Україні після переможного гола шведам на Євро-2020.

Андрій Шевченко не збирався випускати Артема Довбика / Фото: Getty Images

Але цього могло б і не статися, якби помічник Андрія Шевченка Андреа Малдера не наполіг виходу на поле голеадора з Дніпра-1.

Читайте також: Луческу, вибачайся! Мірче прилетіла відповідь за скандал із хабарами

Реклама

"Йшла вже десь 102 хвилина, Ярмоленко якраз грав по ближньому до тренерської лави флангу. Він підійшов і сказав, що вже не може. У нього вже судоми почалися, було видно.

Він підійшов і сказав, що йому потрібна заміна, бо вже не може ходити. Ось наскільки людина віддалася грі. Тож його втома допомогла мені вийти на поле.

/ Фото: Reuters

Також чув версію, що тоді Шевченко хотів випустити замість Ярмоленка Безуса, вже під серію пенальті, але Мальдера підійшов до нього і наполіг на твоєму виході.

Це вже ближче до правди. Точно чув, як Мальдера підійшов. Я якраз спускався на розминку, і ця розмова була в мене на очах. Я навіть зустрівся з Мальдерою поглядом, він подивився на мене і пішов розминатися", – сказав Довбик в ефірі каналу BurBuzz.

Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

Зазначимо, що Андреа Мальдера по роботі тактиком називали "мозковим центром" тренерського штабу збірної України.

Реклама

Шевченко і Мальдера / Фото: УАФ

Раніше ми розповідали, які якості тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевича найбільше імпонують Артему Довбику.

На зимову перерву дніпровська команда пішла на третьому "бронзовому" місці. А герой Євро-2020 очолює список бомбардирів чемпіонату України із 14 голами у 17 матчах.

Реклама

Довбик знову забив – а Дніпро-1 – виграв / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"