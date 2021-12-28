Не завдяки, а всупереч. Шевченко не хотів випускати героя Євро-2020

Андрій Шевченко не збирався випускати Артема Довбика / Фото: Getty Images
Але цього могло б і не статися, якби помічник Андрія Шевченка Андреа Малдера не наполіг виходу на поле голеадора з Дніпра-1.
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"Йшла вже десь 102 хвилина, Ярмоленко якраз грав по ближньому до тренерської лави флангу. Він підійшов і сказав, що вже не може. У нього вже судоми почалися, було видно.
Він підійшов і сказав, що йому потрібна заміна, бо вже не може ходити. Ось наскільки людина віддалася грі. Тож його втома допомогла мені вийти на поле.
Також чув версію, що тоді Шевченко хотів випустити замість Ярмоленка Безуса, вже під серію пенальті, але Мальдера підійшов до нього і наполіг на твоєму виході.
Це вже ближче до правди. Точно чув, як Мальдера підійшов. Я якраз спускався на розминку, і ця розмова була в мене на очах. Я навіть зустрівся з Мальдерою поглядом, він подивився на мене і пішов розминатися", – сказав Довбик в ефірі каналу BurBuzz.
Зазначимо, що Андреа Мальдера по роботі тактиком називали "мозковим центром" тренерського штабу збірної України.
Раніше ми розповідали, які якості тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевича найбільше імпонують Артему Довбику.
На зимову перерву дніпровська команда пішла на третьому "бронзовому" місці. А герой Євро-2020 очолює список бомбардирів чемпіонату України із 14 голами у 17 матчах.