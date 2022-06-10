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Знайти і знищити. Нарешті Джошуа пояснили, як перемогти Усика

Андрій Трофімов
10 червня, 09:33
Тоні Беллью радить Джошуа скористатися своїми атлетичними даними і не намагатися боксувати з Усиком

Олександр Усік, Тоні Беллью, Ентоні Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу Тоні Беллью розповів Ентоні Джошуа, як можна перемогти Олександра Усика у реванші.

Беллью акцентував увагу на сильних сторонах британця та порадив йому нав'язати бійку замість боксу.

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"Головним фактором перед цим боєм буде те, що відбувається у Джошуа в голові. У нього має бути ментальність "знайти і знищити", нічого іншого. Не боксуй з боксером, втягни його в бійку.

Працюй над своїми сильними та слабкими сторонами, використовуй їх як перевагу. Я кажу вам, що цей хлопець – найкращий атлет, якого коли-небудь бачили у надважкій вазі. Він найшвидший, найпотужніший. Якщо поставити його на спринтерський забіг, то на 100-метровій дистанції він знищить будь-якого суперважковаговика.

Вийди та покажи свої найкращі вміння. Якщо тебе спіткає невдача, то нехай буде так, але ти програєш, знаючи, що зробив усе можливе для перемоги у цьому поєдинку", – вважає Беллью.

Бій проти Усика став останнім у кар'єрі Тоні Белью / Фото: Getty Images

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Цікаво, що у самого Тоні Беллью теж був шанс побити Олександра Усика. Але він програв бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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