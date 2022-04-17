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Справжні герої. Українці вибороли три медалі на Іграх неcкорених

Сергій Шаховець
17 квітня, 19:38
У нідерландській Гаазі пройшов перший день змагань Ігор неcкорених. В активі українських атлетів нагороди у легкій атлетиці

Родіон Сітдіков, Артем Лукашук та Іван Герецун принесли перші медалі збірної України / Фото: Facebook

Першу медаль для України завоював Родіон Сітдіков. Ветеран Національної гвардії України виступав у змаганнях зі штовхання ядра. Спортсмен показав найкращий результат – 9,46 метра і приніс у скарбничку збірної золоту медаль. Сітдіков брав участь у боях під Попасною, Кримським та Бахмутом у 2014-2015 роках.

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Ще дві медалі українці вибороли у змаганнях зі стрибків у довжину. Артем Лукашук зайняв друге місце, стрибнувши на 5,2 метри, а третє у Івана Герецуна – 5,1 м. Обидва спортсмени служили у Збройних Силах України та брали участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині.

Зазначимо, що цього року Ігри нескорених відбуватимуться у нідерландській Гаазі з 16 по 22 квітня. Збірну України представлять на змаганнях 19 спортсменів.

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На церемонії відкриття засновник Ігор нескорених герцог Сассекський, принц Гаррі підтримав Україну. А дружина принца Меган Маркл сказала українське привітання – "Слава Україні!" під гучні оплески глядачів.

Принц Гаррі підтримав Україну на Іграх непокорених / Фото: Getty Images