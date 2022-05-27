Спадкоємець Ломаченка пробився до півфіналу чемпіонату Європи з боксу

Юрій Захарєєв бореться за золото ЧЄ-2022 / Фото: Федерація боксу України

У столиці Вірменії Єревані проходить чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків. Сьогодні відбулися чвертьфінальні поєдинки континентальної першості. Відразу 9 боксерів змагалися за право представляти Україну у півфіналі чемпіонату Європи.

Чемпіон світу-2021 Юрій Захарєєв впевнено виграв поєдинок у іспанця Ндіє Юби Сісоко та вийшов у півфінал турніру. Уродженець Білгород-Дністровського і земляк Василя Ломаченка виступає у ваговій категорії 67-71 кг.

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Окрім Юрія Захареєва путівки до півфіналу завоювали ще три українські боксери.

Українець Юрій Шестак (вага до 60 кг) переміг словака Віліама Танко та вийшов у півфінал турніру.

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Ще один представник збірної України Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг) переміг Давида Алавердяна з Ізраїлю і також вийде у ринг у півфіналі чемпіонату Європи.

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Також виграв свій бій Іван Сапун (вага до 80 кг). Українець перебоксував голландця Крауса Градуса.

Зазначимо, що півфіналісти змагань уже забезпечили собі як мінімум бронзові медалі. Півфінальні поєдинки ЧЄ-2022 відбудуться 29 травня.

Раніше ми розповідали, як українець жорстоко побив росіянина на ЧЄ-2022, який сховався під сербським прапором.