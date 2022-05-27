Наследник Ломаченко пробился в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Юрий Захареев борется за золото ЧЕ-2022 / Фото: Федерация бокса Украины

В столице Армении Ереване проходит чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Сегодня состоялись четвертьфинальные поединки континентального первенства. Сразу 9 боксеров соревновались за право представлять Украину в полуфинале чемпионата Европы.

Чемпион мира-2021 Юрий Захареев уверенно выиграл поединок у испанца Ндие Юбы Сисоко и вышел в полуфинал турнира. Уроженец Белгород-Днестровского и земляк Василия Ломаченко выступает в весовой категории 67-71 кг.

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Кроме Юрия Захареева путевки в полуфинал завоевали еще три украинских боксера.

Украинец Юрий Шестак (вес до 60 кг) победил словака Вилиама Танко и вышел в полуфинал турнира.

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Еще один представитель сборной Украины Дмитрий Замотаев (вес до 51 кг) победил Давида Алавердяна из Израиля и также выйдет в ринг в полуфинале чемпионата Европы.

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Также выиграл свой бой Иван Сапун (вес до 80 кг). Украинец перебоксировал голландца Крауса Градуса.

Отметим, что полуфиналисты соревнований уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали. Полуфинальные поединки ЧЕ-2022 состоятся 29 мая.

Ранее мы рассказывали, как украинец жестоко избил россиянина на ЧЕ-2022, который спрятался под сербским флагом.