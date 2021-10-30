30 жовтня 14:00
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 17:00
Шахтар 4
Десна 1
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Наразився щелепою на коліно: страшний нокаут в Еміратах (відео)

Олег Люлька
30 жовтня, 19:35
Жахливим нокаутом завершився поєдинок британця Лерона Мерфі проти фіна іранського походження Маквана Амірхані на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 267 в Абу-Дабі

Нокаут у бою Мерфі vs Амірхані / Фото: Getty Images

У другому раунді Амірхані на прізвисько Містер Фінляндія спробував пройти в ноги Лерону "Диву" Мерфі, але наразився на жорсткий зустрічний удар коліном у щелепу і опинився в глибокому нокауті.

Лікарі, що вибігли в клітку на Бійцівському острові, кілька хвилин відкачували Амірхані, перш ніж привели його до тями, і той зумів стати на ноги.

Реклама

Зазначимо, що для Мерфі це вже 11-й виграш у змішаних єдиноборствах – він жодного разу не програвав і лише одного разу звів свій поєдинок унічию.

Позаяк Амірхані зазнав сьомої поразки за 16 перемог.

Реклама