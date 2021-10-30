30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
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Манчестер Юнайтед --
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Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
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Милан --
Порту --
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Реал --
Шахтер --
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Брюгге --
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Нарвался челюстью на колено: страшный нокаут в Эмиратах (видео)

Олег Люлька
30 октября, 19:35
Жутким нокаутом завершился поединок британца Лерона Мерфи против финна иранского происхождения Маквана Амирхани на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 в Абу-Даби

Нокаут в бою Мерфи vs Амирхани / Фото: Getty Images

Во втором раунде Амирхани по прозвищу Мистер Финляндия попытался пройти в ноги Лерону "Чуду" Мерфи, но нарвался на жесткий встречный удар коленом в челюсть и оказался в глубоком нокауте.

Выбежавшие в клетку на Бойцовском острове врачи несколько минут откачивали Амирхани, прежде чем привели его в чувство, и тот сумел встать на ноги.

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Отметим, что для Мерфи это уже 11-й выигрыш в смешанных единоборствах – он ни разу не проигрывал и лишь раз свел свой поединок вничью.

Тогда как Амирхани потерпел седьмое поражение при 16 победах.

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