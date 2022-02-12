12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Наполі – Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А

Сергій Шаховець
12 лютого, 14:04
Стежте в онлайн-режимі за битвою лідерів чемпіонату Італії, в якій Наполі зіграє проти Інтера – відео, фото, коментарі

Наполі vs Інтер / Фото: Getty Images

У суботу, 12 лютого, у Неаполі на стадіоні "ім. Дієго Армандо Марадони" буде зіграний центральний поєдинок 25-го туру Серії А. Матч Наполі – Інтер розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Прогноз на матч Наполі – Інтер

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ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Міланський Інтер лише на одне очко випереджає найближчих конкурентів – Наполі та Мілан. І хоча команда Сімоне Індзагі має гру в запасі, вона не гарантує чемпіонства "нерадзуррі".

Інтер примудрився розгубити 7-очкову перевагу, яку команда мала на початок 2022 року. Будь-яка нова осічка дорого коштуватиме підопічним Індзагі на фініші.

Наполі розраховує досягти переможного результату у матчі, щоб знову повернути собі лідерську позицію у Серії А.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

У Серії А команди зіграли між собою 157 матчів – 47 перемог Наполі, 28 нічиї, 78 перемог Інтера.

У матчі першого кола перемогу святкувала команда Сімоне Індзагі, яка обіграла Наполі з рахунком 3:2.

ХТО ФАВОРИТ

Інтер є фаворитом матчу. Котирування на перемогу чинних чемпіонів Італії дорівнюють 2.65, тоді як на Наполі – 2.80. Коефіцієнт на нічию становить 3:30.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Матч Наполі – Інтер покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 19:00.