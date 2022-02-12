Наполі – Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А

Наполі vs Інтер / Фото: Getty Images

У суботу, 12 лютого, у Неаполі на стадіоні "ім. Дієго Армандо Марадони" буде зіграний центральний поєдинок 25-го туру Серії А. Матч Наполі – Інтер розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Прогноз на матч Наполі – Інтер

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ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Міланський Інтер лише на одне очко випереджає найближчих конкурентів – Наполі та Мілан. І хоча команда Сімоне Індзагі має гру в запасі, вона не гарантує чемпіонства "нерадзуррі".

Інтер примудрився розгубити 7-очкову перевагу, яку команда мала на початок 2022 року. Будь-яка нова осічка дорого коштуватиме підопічним Індзагі на фініші.

Наполі розраховує досягти переможного результату у матчі, щоб знову повернути собі лідерську позицію у Серії А.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

У Серії А команди зіграли між собою 157 матчів – 47 перемог Наполі, 28 нічиї, 78 перемог Інтера.

У матчі першого кола перемогу святкувала команда Сімоне Індзагі, яка обіграла Наполі з рахунком 3:2.

ХТО ФАВОРИТ

Інтер є фаворитом матчу. Котирування на перемогу чинних чемпіонів Італії дорівнюють 2.65, тоді як на Наполі – 2.80. Коефіцієнт на нічию становить 3:30.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Матч Наполі – Інтер покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 19:00.