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Эвертон --
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Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
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Лестер --
Вест Хэм --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Барселона --
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Порту --
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17 февраля 22:00
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Лацио --
Порту --
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Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
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Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
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Верес --
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Десна --
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Александрия --
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Мариуполь --
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ПСЖ --
Реал --
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Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
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Зальцбург --
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Наполи – Интер: онлайн-трансляция матча Серии А

Сергей Шаховец
12 февраля, 14:04
Следите в онлайн-режиме за битвой лидеров чемпионата Италии, в которой Наполи сыграет против Интера – видео, фото, комментарии

Наполи vs Интер / Фото: Getty Images

В субботу, 12 февраля, в Неаполе на стадионе "им. Диего Армандо Марадоны" будет сыгран центральный поединок 25-го тура Серии А. Матч Наполи – Интер начнется в 19:00 по киевскому времени.

Прогноз на матч Наполи – Интер

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Миланский Интер всего на одно очко опережает ближайших конкурентов – Наполи и Милан. И хотя у команды Симоне Индзаги есть игра в запасе, она не гарантирует чемпионства "нерадзурри".

Интер умудрился растерять 7-очковое преимущество, которое у команды было на начало 2022 года. Любая новая осечка будет дорого стоить подопечным Индзаги на финише.

Наполи рассчитывает добиться победного результата в матче, чтобы вновь вернуть себе лидерскую позицию в Серии А.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В Серии А команды сыграли между собой 157 матчей – 47 побед Наполи, 28 ничьи, 78 побед Интера.

В матче первого круга победу праздновала команда Симоне Индзаги, обыгравшая Наполи со счетом 3:2.

КТО ФАВОРИТ

Интер является фаворитом матча. Котировки на победу действующих чемпионов Италии равны 2.65, тогда как на Наполи – 2.80. Коэффициент на ничью составляет 3.30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Матч Наполи – Интер покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 19:00.