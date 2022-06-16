Наплювали на тисячі смертей. Російських спортсменів допустили до змагань

Федерацію бобслею Росії відновили у правах / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська агресія Росії проти України триває понад три місяці. Щодня гинуть мирні громадяни, люди похилого віку і діти. Російські ракети стирають з лиця землі українські міста та села.

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Але деякі міжнародні федерації намагаються не помічати звірства російської воєнщини. Для них, як і раніше, "спорт поза політикою".

Апеляційний суд Міжнародної федерації бобслею та скелетону скасував рішення про тимчасове усунення російської федерації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародна федерація бобслею усунула російських спортсменів від змагань. Заборона діяла до липня цього року. Російські чиновники не змирилися з цим рішенням і подали апеляцію.

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"Про спортсменів у рішенні трибуналу не було сказано, адже ми подавали позов предметно саме з приводу тимчасового усунення нашої федерації. Зрозуміло, що якби усунення, наприклад, тривало, то ми як федерація не змогли б заявити спортсменів на міжнародні старти. Навіть якщо проти нас прийматимуть будь-які подальші кроки, ми можемо апелювати до рішення колег з міжнародної федерації", – наводить слова генерального секретаря ФБР Сергія Пархоменка Суспільне.Спорт.

Раніше повідомлялося, що Росію відновили у правах у санному спорті.

Нагадаємо, Федерація бобслею та скелетону України закликала викинути Росію із системи світового спорту. Кожен громадянин з російським паспортом зобов'язаний відповідати за злочини своєї влади.

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