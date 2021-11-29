Нам захисники із Гани потрібні? Легіонер проситься до збірної України

Наджиб Якубу три роки назад приїхав у Полтаву

21-річний футболіст народився у Гані та зіграв дев'ять матчів за юнацьку збірну країни. А у 2018 році Наджиб Якубу переїхав до України.

"Я дуже люблю Україну. Я вже три роки тут. Якщо надійде така пропозиція, із задоволенням прийму її. Чому не за Гану? Бо мене не звуть до Гани. Якщо покличуть, звісно, погоджуся", – чесно зізнався Наджиб.

А якщо стане вибір між Україною та Ганою? "Зважу всі за і проти. Напевно, оберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут відбувся як професійний гравець. Я люблю та ціную Україну", – цитує Якубу FanDay.

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Нагадаємо, що збірна України у березні зіграє стикові матчі плей-офф ЧС-2022. Наша команда в гостях зустрінеться із Шотландією.