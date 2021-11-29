29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
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Десна --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Ліверпуль --
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Динамо --
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Нам захисники із Гани потрібні? Легіонер проситься до збірної України

Любомир Луканюк
29 листопада, 19:56
Захисник полтавської Ворскли Наджиб Якубу зголосився виступати за збірну України

Наджиб Якубу три роки назад приїхав у Полтаву

21-річний футболіст народився у Гані та зіграв дев'ять матчів за юнацьку збірну країни. А у 2018 році Наджиб Якубу переїхав до України.

"Я дуже люблю Україну. Я вже три роки тут. Якщо надійде така пропозиція, із задоволенням прийму її.

Чому не за Гану? Бо мене не звуть до Гани. Якщо покличуть, звісно, погоджуся", – чесно зізнався Наджиб.

А якщо стане вибір між Україною та Ганою? "Зважу всі за і проти. Напевно, оберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут відбувся як професійний гравець. Я люблю та ціную Україну", – цитує Якубу FanDay.

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Нагадаємо, що збірна України у березні зіграє стикові матчі плей-офф ЧС-2022. Наша команда в гостях зустрінеться із Шотландією.

Чим завершаться стикові матчі?