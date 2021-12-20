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Нарешті виписали. Легендарний спортсмен після жахливої аварії провів півтора роки у лікарні

Любомир Луканюк
20 грудня, 14:01
Колишній гонщик Формули-1 та чемпіон Паралімпійських ігор Алессандро Дзанарді на крутому спуску не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку

Дзанарді потрапив під машину / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитого італійського спортсмена Алессандро Дзанарді виписали із лікарні. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, італієць продовжить відновлення дома.

У червні 2020 року 53-річний спортсмен потрапив до лікарні, коли під час шосейної велогонки у Тоскані втратив керування байком і зіткнувся з вантажівкою. Його стан оцінювався лікарями як дуже тяжкий, але стабільний. Після цього він переніс кілька операцій.

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Дзанарді виступав у Формулі-1 у 1991–1994 та 1999 роках. 2001 року Алессандро потрапив у серйозну аварію, після якої йому ампутували обидві ноги до коліна.

Після цього він почав виступати на Паралімпійських іграх і став чотириразовим переможцем Паралімпіад у шосейних велогонках.

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