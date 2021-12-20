Наконец-то выписали. Легендарный спортсмен после жуткой аварии провел полтора года в больнице

Дзанарди попал под машину / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитого итальянского спортсмена Алессандро Дзанарди выписали из больницы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянец продолжит восстановление дома.

В июне 2020 года 53-летний спортсмен попал в больницу, когда во время шоссейной велогонки в Тоскане потерял управление байком и столкнулся с грузовиком. Его состояние оценивалось врачами как очень тяжелое, но стабильное. После этого он перенес несколько операций.

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Дзанарди выступал в Формуле-1 в 1991–1994 и 1999 годах. В 2001 году Алессандро попал в серьезную аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена.

После этого он начал выступать на Паралимпийских играх и стал четырехкратным победителем Паралимпиад в шоссейных велогонках.