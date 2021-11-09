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Нарешті видно, що Україна! Біатлоністки показали форму на сезон

Олег Люлька
9 листопада, 14:14
Уболівальникам сподобалося екіпірування, в якому дівчата з біатлонної збірної України виступатимуть у сезоні 2021-22

Українські біатлоністки - в новій формі / Фото: Федерація біатлону України

Федерація біатлону України представила форму нашої збірної на сезон 2021-2022. Вона виконана у синьо-жовтих кольорах, з великими літерами UKR у районі ноги.

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Уболівальникам обновка української збірної від шведської компанії спортивного одягу сподобалася.

"Ну нарешті – схоже на Україну, і шукати своїх буде не складно. А то дивишся по телевізору і гадаєш – наші чи ні".

"Клас, тепер уже наших буде видно", – пишуть у соцмережах шанувальники української біатлонної збірної.

Наша форма на сезон-2021/22

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У такій формі виступали у сезоні 2020/21

Зазначимо, що Кубок світу з біатлону стартує 27 листопада у шведському Естерсунді. А головною подією сезону стане Олімпіаді-2022 у Пекіні – біатлонні гонки ОІ відбудуться з 5 по 19 лютого.