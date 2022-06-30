Нарешті працю дівчат оцінили! Названі призові Євро-2022

Якщо команда Нідерландів захистить титул, то отримає близько 2 млн євро / Фото: Колаж: Сьогодні

6 липня в Англії стартує чемпіонат Європи з футболу. І на ньому будуть рекордні призові для жіночого футболу. Раніше футболісти збірної Німеччини зіграли у жіночій формі, щоб підтримати команду перед Євро-2022.

Як повідомляє 90 min, УЄФА визначив розмір призового фонду турніру 16 млн євро. Це вдвічі більше, ніж на минулому чемпіонаті Європи в Нідерландах.

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Хто скільки отримає?

60% (9,6 млн) призового фонду буде поділено між усіма учасниками. Це означає, що кожна команда, що відібралася на Євро, отримає по 600 тисяч євро.

6,4 млн, що залишилися, будуть розподілені в залежності від виступів збірних. Так, за кожну перемогу на груповому етапі команди отримуватимуть по 100 тисяч, за нічию – 50 тисяч.

Збірні, що дісталися до чвертьфіналу, зароблять 205 тисяч, півфіналістки – 320 тисяч. Фіналістки турніру отримають ще 440 тисяч, а переможниці - 660 тисяч.

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Таким чином, якщо збірна, яка здобуде перемогу на турнірі, зможе виграти всі матчі на груповому етапі, загалом вона заробить близько 2 млн євро.

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Хто бере участь?

Загалом у турнірі візьмуть участь 16 національних команд. Їх поділили на чотири групи.

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Група А: Англія, Австрія, Норвегія, Північна Ірландія.

Англія, Австрія, Норвегія, Північна Ірландія. Група В: Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія.

Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія. Група С: Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Португалія.

Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Португалія. Група D: Франція, Італія, Бельгія, Ісландія.

Фінал відбудеться 31 липня на "Уемблі".

Де ж Україна?

Наша команда програла стикові матчі збірній Північної Ірландії – 1:2 та 0:2.

Раніше ми писали, що українки судитимуть фінальну частину Євро-2022 серед жінок.