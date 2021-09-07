"Треба зберегти інтригу": головний тренер збірної України готує сюрприз на товарняк з Чехією

Олександр Петраков дасть шанс гравцям Зорі / Фото: REUTERS

Після матчу з Францією Петраков відпустив у свої клуби групу гравців основного складу. Замість них були довикликані гравці з Зорі.

На передматчевій пресконференції наставник не захотів назвати гравців, кому завтра випаде честь дебютувати в національній команді. До речі, ми вже писали, що журналістка переплутала по батькові тренера.

"Треба зберегти інтригу до початку самої гри. Завтра все побачите. Але я хочу сказати, що впевнений у хлопцях, у гравцях, які вийдуть на футбольне поле. Завтра подивимося на футбольному полі. Я вже з ними поговорив. Шанс завтра зіграти у них буде. Якщо футболіст вийшов у складі національної збірної, зіграв, показав себе, то ми будемо на нього розраховувати. Провалив гру – інша справа. Ігровий час хлопці отримають", – цитує Петракова сайт УАФ.

Олександр Петраков – головний тренер збірної України / Фото: Reuters

При цьому Петраков зізнався, що для нього дуже важливий результат матчу з Чехією, незважаючи на товариський статус.

"Результат дуже важливий і для мене, і для хлопців. 9 жовтня в Гельсінкі ми будемо проводити вирішальну гру. Для цього потрібен позитивний результат завтра, щоб хлопці з ним їхали на цей поєдинок", – додав тренер.

Як команда Петракова грала проти чемпіонів світу: