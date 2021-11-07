7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 45+1’
Колос 1
Шахтар 2
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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Почне з Моурінью! Коли у Шевченка дебют у новій команді

Олег Люлька
7 листопада, 17:04
На посаді головного тренера Дженоа Андрій Шевченко дебютує 21 листопада – домашнім матчем із Ромою, очолюваною Жозе Моурінью

Моурінью був тренером у Шевченка / Фото: Getty Images

Сьогодні Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа, уклавши з клубом із Генуї контракт до літа 2024 року.

Час для призначення екснаставника збірної України є дуже вигідним для самого Шеви. У зв'язку з паузою в клубних змаганнях, пов'язаною з поєдинками збірних, Андрій Миколайович матиме два тижні на підготовку до першого офіційного матчу біля керма "грифонів" – 21 листопада на своєму полі проти Роми, якою керує Жозе Моурінью.

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Моурінью і Шевченко / Фото: Getty Images

Це символічне протистояння з огляду на те, що 15 років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогба. Як наслідок, трансфер українця до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

Андрій Шевченко очолив Дженоа / Фото: REUTERS

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Загалом календар до Нового року у Шеви з Дженоа дуже складний. Матчі з Ромою, Удінезе, Міланом, Ювентусом, дербі із Сампдорією, а також Лаціо, Аталанта плюс Салернітана у Кубку.

А очки потрібно брати обов'язково – адже Дженоа у зоні вильоту!

РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ

  • 21 листопада Дженоа – Рома (Серія А)
  • 28 листопада Удінезе – Дженоа (Серія А)
  • 1 грудня Дженоа – Мілан (Серія А)
  • 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)
  • 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)
  • 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
  • 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
  • 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

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Шевченко в Дженоа: ваша думка