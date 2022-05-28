28 травня 5’ Онлайн
Ліверпуль 0
Реал 0
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Початок фіналу Ліги чемпіонів відкладається! (оновлено)

Любомир Луканюк
28 травня, 22:12
Як мінімум на півгодини відклав початок поєдинку Ліверпуль – Реал головний арбітр зустрічі

Фінал Ліги чемпіонів відкладається

Сьогодні у передмісті Парижа буде зіграний фінал Ліги чемпіонів сезону. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.

Стартовий свисток арбітра мав прозвучати о 22:00 за київським часом. Але гра відкладається щонайменше на 15 хвилин.

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За однією версією, автобус Ліверпуля потрапив у затор. За другою версією вболівальники вчасно не змогли потрапити на стадіон "Стад де Франс".

Оновлено! О 22:05 команди тільки вийшли на передматчеву розминку. За новою інформацією матч розпочнеться не раніше 22:30.

Ось що зараз робиться на "Стад де Франс":

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