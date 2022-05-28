28 мая 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Начало финала Лиги чемпионов откладывается! (обновлено)

Любомир Луканюк
28 мая, 22:12
Как минимум на полчаса отложил начало поединка Ливерпуль – Реал главный арбитр встречи

Финал Лиги чемпионов откладывается / Фото: REUTERS

Сегодня в пригороде Париже будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал.

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 по киевскому времени. Но игра откладывается минимум на 15 минут.

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По одной версии, автобус Ливерпуля попал в пробку. По второй версии, болельщики вовремя не смогли попасть на стадион "Стад де Франс".

Обновлено! В 22:05 команды только вышли на предматчевую разминку. По новой информации, матч начнется не раньше 22:30.

Вот что сейчас творится на "Стад де Франс":

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