22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Почав війну в Суринамі і розкидав гроші з вертольота: все про найстарішого футболіста світу

Любомир Луканюк
22 вересня, 18:43
Віцепрезидент Суринаму Ронні Брюнсвійк в 60 років зіграв в матчі Ліги КОНКАКАФ, а потім пішов у роздягальню суперників і заплатив їм преміальні

Ронні Брюнсвійк - політик і футболіст

У Сурінамі відбулася подія, яку важко собі уявити в Європі. Але вона по-любому увійде в історію світового футболу.

Читайте також: "Якби могли, вбили б навіть м'яч": найжахливіший матч світового футболу

Рекордсмен

В рамках Ліги КОНКАКАФ (в Північній і Центральній Америці аналог нашої Ліги Європи) відбувся матч між командами Інтер Монготапу (Суринам) і Олімпія (Гондурас).

У складі господарів на поле вийшов віцепрезидент Суринаму Ронні Брюнсвійк. З капітанською пов'язкою. У 60 років! Він став найстаршим футболістом, які коли-небудь брали участь в міжнародному матчі.

Брюнсвійк відіграв 54 хвилини, а його клуб програв – 0:6! До речі, разом з Брюнсвійком в матчі взяв участь і його 21-річний син Даміан.

Робін Гуд

Після матчу Брюнсвійк пішов в роздягальню Олімпії привітати команду з перемогою і почав роздавати гравцям суперника гроші .

Для нього це в порядку речей. Кілька років тому він розкидав з вертольота гроші прямо на своїх прихильників.

"Все, що у мене є, я віддаю людям. З дитинства я хотів допомагати іншим. Тепер у мене є шанс допомогти всій країні", – говорить політик.

Коммандо джунглів

У 1986 році Брюнсвійк заснував партизанську групу "Коммандо джунглів", яка почала війну проти тодішнього президента Суринаму Дезі Баутерсе.

Війна велася за владу над Східним Суринамом і контролем за торгівлею кокаїном.

Зараз він розшукується Інтерполом за перевезення наркотиків. Голландський суд заочно засудив Ронні до шести років в'язниці .

Сам він заперечує причетність до наркотрафіку і пояснює, що розбагатів на видобутку золота.

Президент

Ронні Брюнсвійк великий фанат футболу. він президент клубу Інтер Монготапу. У 2002 році побудував у Сурінамі стадіон місткістю 3000 глядачів і назвав арену в свою честь.

У 2005 році політика відсторонили від футболу через те, що він вийшов на поле зі зброєю і почав погрожувати одному з гравців. Потім всі звинувачення були зняті.

У 2012-му Брюнсвійка знову покарали, дискваліфікували на рік за напад на арбітра.

Але він улюблену справу не кинув. І знову повернувся у великий футбол.

Реклама