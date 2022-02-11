11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

На зло Росії: МОК не каратиме українця за плакат "Ні війні в Україні"

Олександр Трикіша
11 лютого, 20:50
Сьогодні український скелетоніст Владислав Гераскевич розбурхав увесь світ своїм вчинком на Олімпійських іграх у Пекіні, але патріотичний вчинок міг серйозно йому відгукнутися

Владислав Гераскевич не буде покараний за прояв патриотизму / Фото: REUTERS

Після третього заїзду Гераскевич продемонстрував плакат із написом "Немає війні в Україні". Так спортсмен відреагував на загрозу вторгнення із боку Росії.

Читайте також: Усику та Ломаченку краще заплющити очі: реакція Мережі на прояв патріотизму українцем на Олімпіаді

Реклама

У Росії одразу ж вимагали покарати українця, мовляв, у регламенті Міжнародного олімпійського комітету є пункт про покарання у разі прояву політичної акції.

Читайте також: Нема війні в Україні! Весь світ на вухах після вчинку українця у Пекіні

Реклама

Однак у МОК швидко остудили запал росіян, заявивши, що жодного покарання для Гераскевича не буде.

"Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрито", – заявили у прес-службі організації, відповідаючи на запит ТАРС .

Реакція Росії: