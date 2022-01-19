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На Зінченка претендує клуб, крутіший за Барселону

Олександр Трикіша
19 січня, 12:53
Український захисник Олександр Зінченко взимку може залишити англійський Манчестер Сіті. У послугах гравця збірної України зацікавлена третя команда чемпіонату Іспанії

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Придбати українця має намір Бетіс. Іспанці хочуть орендувати захисника і вже надіслали запит до англійського гранду.

Про це повідомляє El Chiringuito. Twitter.

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У поточному сезоні Бетіс показує непогані результати і цей перебуває на третьому рядку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи Атлетіко та Барселону!

МанСіті зміцнив лідерство в АПЛ / Фото: Getty Images

У поточному сезоні Зінченко провів лише 12 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Але востаннє він з'являвся на полі ще минулого року.

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На початку 2022-го Зінченко отримав позитивний тест на коронавірус і змушений був піти на карантин.

Втім, Хосеп Гваордіола і до цього не особливо довіряв українцю, навіть з огляду на те, що конкурент Зінченка на місце у старті перебуває у в'язниці.