Бояться вбивства конкурента Зінченка: ґвалтівнику змінили в'язницю

Бенжамена Менді, якого звинувачують у семи зґвалтуваннях, переховують від розправи в Англії

Менді, Зінченко і тюрма Манчестера / Фото: Getty Images

27-річний французький лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді, обвинувачений у семи епізодах, пов'язаних із зґвалтуваннями, переведений із в'язниці у Ліверпулі до в'язниці суворого режиму в Манчестері.

Саме там він зустрів Різдво, пише The Sun.

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Переведення із в'язниці категорії B під назвою "Альткорс" у Ліверпулі до суворішої в'язниці категорії A "Стренджвейс" у Манчестері пов'язане з побоюваннями стосовно безпеки Менді – наглядачі бояться, що, з урахуванням сексуального характеру злочинів, над ним можуть учинити розправу інші ув'язнені.

/ Фото: Getty Images

У стінах "Стренджвейс" ситуацію контролювати легше.

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Але й там на Менді, який був конкурентом Олександра Зінченка за місце в основному складі МанСіті, чекають проблеми.

"У "Стренджвейс" відбуває покарання велика кількість фанатів Манчестер Юнайтед. Вони викрикуватимуть його ім'я протягом кількох тижнів, не даючи йому виспатися. І хоча там чимало вболівальників МанСіті, навіть вони будуть не в змозі захистити Менді – через характер злочинів, які йому інкримінуються", – каже джерело.

Утім, не виключено, що вже 7 січня суддя надасть чемпіону світу-2018 Менді умовне звільнення, і той покине стіни в'язниці.

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ЩО ТАКЕ "СТРЕНДЖВЕЙС"

Одна з найжорсткіших в'язниць Британії. Відкрита 1868 року. Свого часу тут було страчено близько ста людей – через повішення.