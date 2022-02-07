7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
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Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
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Манчестер Сіті --
Брентфорд --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

На восьмому році війни: чверть українців продовжують вболівати за росіян на Олімпіаді

Андрій Трофімов
7 лютого, 16:39
Російська агресія нівелювала дружні стосунки українців до сусідньої країни. Проте залишаються ті, хто продовжує підтримувати російських спортсменів на Олімпійських іграх

Чверть українців продовжує підтримувати Росію на Олімпіаді / Фото: REUTERS

На Олімпіаді-2022 російська команда втратила прапор і гімн, але не підтримку від України. У всякому разі, залишаються ще ті, для кого медальки важливіші за десятки тисяч загиблих на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який було зроблено для СпортСегодня.

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Згідно з опитуванням, 25% з опитаних підтримуватимуть команду РОК у Пекіні. Майже стільки ж шанувальників Білорусі в Україні. І це на восьмому році війни...

Примітно, що симпатії до росіян зростають залежно від віку респондентів: чим молодший вік – тим більше шанувальників.

Усього СтатьВіковий інтервал
Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60
Так 25,1%24,1%26,3%37,9%26,0%24,5%25,2%17,3%
Ні 60,6%62,4%58,4%39,3%65,6%61,2%60,1%66,9%
Важко відповісти 14,3%13,5%15,3%22,8%8,4%14,2%14,6%15,8%

У той же час, понад 60 відсотків не мають наміру підтримувати команду РОК. Їхня кількість збільшується з віком. Молодь тут знову пасе задніх.

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Щодо регіонального поділу, то більше підтримки Росія має на сході нашої країни. Натомість найбільше людей, хто не підтримуватиме росіян – проживають на заході та у Києві.