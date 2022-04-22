На Усика вплинула війна? Кривдник Кличка дав прогноз на бій проти Джошуа

Леннокс Льюїс висловився про Олександра Усика

Вже у липні має відбутися бій між Олександром Усіком та Ентоні Джошуа. Це буде вже другий поєдинок між ними, у вересні українець виграв у AJ та став власником чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF.

Усік вже розпочав підготовку до поєдинку, виїхавши з України під час війни. Про те, чи позначиться вторгнення Росії до нашої країни на Олександрові, подумав легендарний боксер Леннокс Льюїс.

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"Я думаю, що обидва боксери зроблять крок уперед. Вважаю, що другий бій Усика з Джошуа буде іншим, всі чекають на цей поєдинок. Ми побачимо, як на Усика вплинула війна, яка йде в його країні, і як це вплине на нього психологічно і фізично. Тож це буде цікавий бій".

Нагадаємо, що у 2003 році Леннокс Льюїс бився з Віталієм Кличком і переміг технічним нокаутом у 6 раунді. Для британця той бій став останнім у кар'єрі.

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До речі, суперник Усика раніше також брав гору над Кличком. У 2017 році Ентоні Джошуа переміг Володимира та відправив нашого боксера "на пенсію".