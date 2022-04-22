На Усика повлияла война? Обидчик Кличко дал прогноз на бой против Джошуа

Леннокс Льюис высказался об Александре Усике

Уже в июле должен состояться бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Это будет уже второй поединок между ними, в сентябре украинец выиграл у AJ и стал владельцем чемпионских поясов WBO, WBA, IBF.

Усик уже начал подготовку к поединку, выехав из Украины во время войны. О том, скажется ли вторжение России в нашу страну на Александре, поразмышлял легендарный боксер Леннокс Льюис.

Реклама

"Я думаю, что оба боксера сделают шаг вперед. Считаю, что второй бой Усика с Джошуа будет другим, все ждут этого поединка. Мы увидим, как на Усика повлияла война, которая идет в его стране, и как это повлияет на него психологически и физически. Так что это будет интересный бой".

Напомним, что в 2003 году Леннокс Льюис бился с Виталием Кличко и победил техническим нокаутом в 6 раунде. Для британца тот бой стал последним в карьере.

Читайте также: Онлайн-трансляция боя Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт

К слову, соперник Усика ранее также брал верх над Кличко. В 2017 году Энтони Джошуа победил Владимира и отправил нашего боксера "на пенсию".